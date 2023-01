Derby di Istanbul: il Galatasaray “Loro un giorno di riposo in più”, il Fenerbahce “Noi abbiamo viaggiato”

Frecciate da una parte e dall'altra....

Redazione DDD

Joshua King, 30enne attaccante della Nazionale norvegese, ex Blackburn, Bournemouth ed Everton, sta vivendo la vigilia del suo primo derby di Istanbul da giocatore del Fenerbahçe, contro il Galatasaray.

Fenerbahçe e Galatasaray, faccia a faccia all'Ülker Stadium

Il derby arriva alla 17esima giornata, con il Galatasaray primo con 36 punti e il Fenerbahçe secondo a quota 35. Joshua King ha segnato il primo gol contro l'Hatayspor lo scorso 27 dicembre. Da quel guizzo sono nate due vittorie consecutive per la squadra gialloblu: "Per noi era importante uscire dalla situazione in cui ci trovavamo dopo due sconfitte consecutive. Sappiamo che era un derby. Il mio migliore amico mi ha detto: Preparati per la partita del Galatasaray dell'8 gennaio. I nostri fan ci hanno sempre sostenuto. Domenica ci seguiranno fino al fischio finale. Io e i miei compagni di squadra non vediamo l'ora".

Me l'avevano detto i miei amici turchi: "Se segni contro il Galatasaray, ti ameranno di più". Io per la verità non la penso così. La considero una partita importante e basta. È molto importante per i nostri tifosi, ma la cosa importante per noi è vincere il campionato. Non sono ossessionato dall'idea di segnare. Alla fine, l'importante è vincere la partita".

L'allenatore del Galatasaray Okan Buruk ha dichiarato che dopo la sfida contro l'Ankaragücü, il Fenerbahçe ha avuto il vantaggio di riposare un giorno in più rispetto a loro. Il commento di Joshua King: "Non credo sia un vantaggio. Può essere un vantaggio se una squadra ottiene 2-3 giorni di riposo in più. Hanno anche loro abbastanza tempo per riposare. Abbiamo giocato in trasferta. Abbiamo viaggiato. È stato stressante anche per noi".