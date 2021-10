Derby di Los Angeles, Landon Donovan raggiunge Beckham: una statua anche per lui

I Los Angeles Galaxy e la Major League Soccer hanno svelato domenica una statua in bronzo della leggenda del club Landon Donovan fuori dal Dignity Health Sports Park.

Redazione DDD

Il monumento dedicato a Landon Donovan è stato posizionato vicino a una statua simile di David Beckham che è stata inaugurata nel 2019: "Se Landon non avesse preso la decisione di tornare alla Major League Soccer nel momento in cui lo ha fatto e di venire al Galaxy nel 2005 e di dire al mondo che la MLS era la sua lega, che il Galaxy era il suo club e che stava per aiutare a costruire il calcio nel suo paese, non saremmo dove siamo oggi", ha detto il commissario MLS Don Garber alla cerimonia di inaugurazione, prima del derby poi terminato 1-1 fra Los Angeles Galaxy e Los Angeles FC.

Beckham e Donovan hanno contribuito alle fortune dei Galaxy, vincendo due Supporters' Shields e partecipando a tre finali di MLS Cup, vincendone due, tra il 2009 e il 2012. Donovan ha vinto la MLS Cup per un totale di sei volte, quattro con i Galaxy e due volte con i San Jose Earthquakes. Donovan ha anche giocato per i club tedeschi del Bayer Leverkusen e del Bayern Monaco, nonché in Premier League per l'Everton.

"Non sono davvero uno adatto ai riconoscimenti e a cose del genere perché sono sempre in un certo senso andato avanti nella mia vita", ha detto Donovan. "Ma questo evento mi ha dato l'opportunità di riflettere un po'. E apprezzo davvero l'onore. Apprezzo i 10 anni che ho potuto trascorrere a Los Angeles con l'organizzazione, le persone intorno allo stadio e sicuramente i tifosi". Donovan, 39 anni, ha collezionato 157 presenze con la nazionale maschile degli Stati Uniti ed è il capocannoniere di tutti i tempi con la leggenda dell'USMNT Clint Dempsey a quota 57 reti. Dal 2019, Donovan è stato allenatore e vicepresidente delle operazioni di calcio per la squadra della United Soccer League San Diego Loyal. Fa anche parte del gruppo di proprietà che possiede la squadra del campionato gallese Swansea City.