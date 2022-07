Derby di mercato Real-Atletico per il serbo Samed Bazdar

Si chiama Samed Bazdar il diciottenne serbo nel mirino di Real Madrid e Atletico Madrid che sta per scatenare una sfida di mercato tutta castigliana, o quasi. Il giovane attaccante del Partizan Belgrado, classe 2004, dopo le 39 reti segnate con la Primavera, ha recentemente esordito in Prima squadra realizzando un gol in soli 33 minuti giocati.