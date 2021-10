Derby di Mosca, l’eroe è Dzhikia: capitano dello Spartak e capitano virtuale della Russia

Dopo il suo gol, lo Spartak ha ribaltato la partita contro la Dinamo. Grazie al suo capitano, al suo leone difensivo, al giocatore che quando scende in campo in Nazionale non è capitano ma è come se lo fosse...

Redazione DDD

Georgy Dzhikia è il miglior giocatore del derby di Mosca Spartak-Dinamo. Ufficialmente. Il difensore centrale dei biancorossi ha ricevuto il premio di MVP della sfida dalla Lega professionistica russa. Sotto 2-0, a 3 minuti dalla fine il suo gol dà il via alla rimonta per il 2-2 finale. Dzhikia è senza dubbio uno dei giocatori russi più brillanti di ottobre. L'ultima settimana è stata molto fresca per il capitano dello Spartak Mosca, difensore 28enne cresciuto nella Lokomotiv Mosca ma allo Spartak ormai dal 2017. Venerdì 8 ottobre ha aiutato la nazionale russa a sconfiggere la Slovacchia.

Tre giorni dopo, il giocatore dello Spartak si è davvero illuminato con la sua nazionale. Il suo gol segnato contro la nazionale slovena non era solo l'incarnazione della bellezza del calcio, ma aveva anche conseguenze molto importanti. La nazionale russa, dopo aver vinto a Maribor, è balzata al primo posto nel girone. Dzhikia al centro della difesa ha parlato la stessa lingua sia con Diveev che con Maxim Osipenko. Era un capitano, anche senza avere la fascia al braccio. “La fascia di capitano nel calcio dovrebbe essere cancellata – e in generale ovunque. Non dà niente, proprio niente. Chi ha la fascia - non importa affatto, è solo uno straccio appeso. Dzhikia, ad esempio...", ha detto il difensore dello Spartak Karpin già prima del derby. Sono passati cinque giorni da Maribor e Dzhikia, che allo Spartak Mosca indossa fisicamente la fascia, gioca un altro big match: un derby con la Dinamo. Senza pause per riprendere fiato e leccarsi le ferite. I tifosi chiedono a gran voce la vittoria ad ogni partita e se sbagli la gara successiva nessuno ricorderà come hai giocato ieri. George ha lottato ancora per 90 minuti, come il re della foresta, e alla fine del primo tempo ha dato battaglia nel senso letterale del termine, difendendo il compagno di difesa Samuel Gigot. L'arbitro Sergei Karasev gli ha scritto un cartellino giallo. Fortunatamente per Dzhikia è solo il secondo della stagione, quindi lui, a differenza del francese, non salterà la prossima partita di campionato con lo Zenit.

Nel derby, Dzhikia ha avuto cose buone e meno buone. Ha fatto quattro intercetti, ma non ha fermato il pallone quando non doveva farlo entrare in area di rigore, nell'episodio del secondo gol della Dinamo. Poi però si è riscattato: grazie a Dzhikia, lo Spartak è stato in grado di trasformare il derby: salvare un pareggio in un finale mozzafiato di una partita apparentemente persa. Giorgi era al posto giusto al momento giusto su un calcio d'angolo. E' stato il suo primo gol per il club da luglio 2019.