Derby di Praga, corteo Slavia e cordone di Polizia: poi la vittoria in finale sullo Sparta…

Repubblica Ceca, lo Slavia Praga vince derby e Coppa nazionale, in finale proprio contro i rivali di sempre dello Sparta Praga...

Lo Slavia Praga conquista la Coppa nazionale della Repubblica Ceca, regalando una doppia gioia ai propri tifosi. La vittoria è arrivata nel sentitissimo derby contro lo Sparta Praga per 2 a 0.

La rete di Doudera e l'autogol di Panak, fanno esplodere di gioia i propri ultras nella ripresa. Questa è la seconda stracittadina in cui nel derby di Praga qualcuno segna nella propria porta, lo stesso avvenimento avvenne nell'aprile scorso quando, in quel caso, alla rovescia, Ahiam Ousou beffò i suoi compagni di squadra eello Salvia al 93esimo ed il match valido per il campionato terminò sul 3 a 3 con il pareggio su autorete appunto dello Sparta.