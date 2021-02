Derby di Sofia, presidente Slavia: “Battuti per colpa di un arbitro senza…attributi”

Uno a zero per il CSKA nel derby contro lo Slavia, ma sul match pesa l’arbitraggio, almeno secondo il presidente Stefanov

Il CSKA Sofia fa suo il derby contro lo Slavia, grazie all’unica - decisiva - rete firmata Ali Sowe al 24’. Un derby maschio, con un computo totale di sei cartellini gialli, ma a far discutere non sarà il gioco espresso dalle due compagini, bensì...il direttore di gara. Il presidente dello Slavia, Ventseslav Stefanov, non ha infatti usato mezzi termini a fine gara, accusando pesantemente il fischietto del match, reo di non avere i giusti attributi. L’espressione di Stefanov è stata in realtà ben più colorita...