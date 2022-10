Derby di Vienna, la curva del Rapid contesta i poliziotti per la strage in Indonesia

La curva del Rapid Vienna, al derby contro l'Austria Vienna, ne aveva un po' per tutti. Anche per gli avversari...

Ma l'Austria Vienna alla fine ha vinto e beffato i rivali. Dopo aver condotto a lungo 2-0, l'Austria Vienna ha visto andare in gol gli avversari del Rapid solo in recupero. Due a uno finale per i viola che sono saliti a quota 15 punti in classifica, superando di un punto proprio loro, i rivali cittadini.