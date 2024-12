Derby di Zurigo: Chouiar lampo, il Grasshopper non sfrutta la superiorità

Il gol più veloce della stagione illude l’FC Zurigo, ma l’espulsione di Emmanuel cambia le sorti della partita. Finisce 1-1 al Letzigrund

Il derby numero 287 tra FC Zurigo e Grasshopper Club non ha tradito le attese di emozioni e colpi di scena. Dopo appena 37 secondi dal fischio d'inizio, il francese Mounir Chouiar ha sfruttato un’azione fulminea orchestrata da Rodrigo Conceição per portare in vantaggio l’FCZ. Un inizio che sembrava promettere una serata di dominio per i padroni di casa, ma il Grasshopper, ben organizzato, ha saputo reagire.

Dopo una fase iniziale di pressione dello Zurigo, la partita ha cambiato volto al 41’ grazie a Tsiy Ndenge, che ha insaccato l’1-1 con un preciso destro sotto la traversa. Poco prima dell’intervallo, però, l’arbitro Luca Piccolo ha espulso Umeh Emmanuel per doppia ammonizione, lasciando l’FCZ in dieci uomini per tutto il secondo tempo.

Il Grasshopper non sfrutta la superiorità Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, il club cittadino ha mantenuto una difesa compatta, impedendo agli ospiti di sfruttare la superiorità. Il Grasshopper ha dominato nel possesso palla ma senza creare vere occasioni da gol, con la retroguardia zurighese capace di resistere a ogni tentativo. L’episodio più pericoloso è stato, paradossalmente, un contropiede del sostituto Calixte Ligue, che però non ha trovato il bersaglio. Il pareggio finale, accolto da 18.537 spettatori al Letzigrund, lascia l’amaro in bocca al Grasshopper, consapevole di non aver sfruttato l’uomo in più, e premia la resistenza dell’FCZ. Ora, l’attesa si sposta al prossimo 4 dicembre, quando le due squadre si riaffronteranno negli ottavi di Coppa Svizzera, con un nuovo capitolo della rivalità pronto a scriversi.