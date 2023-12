Derby eterno a Belgrado, il Partizan sorpassa in testa la Stella Rossa

La sfida più importante in Serbia arriva poco prima di Natale. Sarà un 25 dicembre molto dolce per il Partizan che batte la Stella Rossa nel derby eterno e vola in testa in classifica. La stracittadina di Belgrado è come sempre palpitante ma emette una nuova capolista. I bianconeri per via del 2-1 maturato allo stadio Partizan porta gli uomini di Duljaj davanti in classifica. Ora sono Natcho e compagni a 47 punti a +1 sugli acerrimi rivali sorpassati nella gara più attesa.