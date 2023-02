Derby eterno croato: palle di neve al Maksimir, i Bad Blue Boys sfiorano il tecnico dell’Hajduk

Gli operai hanno ripulito tutta la neve dal campo dello stadio Maksimir di Zagabria, ma non le tribune, così i tifosi locali hanno iniziato a sparare ai giocatori dell'Hajduk durante il riscaldamento e prima dell'inizio della partita.

Lukas Grgić, centrocampista dell'Hajduk, e Dino Mikanović, difensore della squadra dalmata, hanno indicato con le mani la tribuna occidentale dopo essersi seduti in panchina.

All'inizio della partita, hanno cercato di colpire l'allenatore dell'Hajduk, il 45enne Ivan Leko, che si trovava davanti alla sua area di rigore. Il tecnico non ha reagito anche se diverse palle di neve gli sono cadute molto vicine. In classifica, dopo il 4-0 a suo favore, Dinamo Zagabria sempre più prima con 55 punti, rispetto ai 44 dell'Hajduk secondo in graduatoria.