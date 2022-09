Derby fra amici: Ten Hag e Guardiola aveva già lavorato insieme al Bayern Monaco…

Pep Guardiola ed Erik ten Hag si affronteranno per la prima volta da allenatori domenica quando il Manchester City ospiterà il Manchester United.

Pep Guardiola ed Erik ten Hag si conoscono molto bene. In effetti, Guardiola una volta ha descritto la loro relazione come "incredibilmente buona" e non ci sarà sicuramente animosità da bordo campo durante il derby di Manchester di domenica.