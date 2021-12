Derby macabro, solo un miracolo può salvare il Gremio: i tifosi Internacional preparano il funerale…

Il Grêmio non scenderà in B se batterà l'Atlético-MG e Juventude e Bahia perderanno rispettivamente contro Corinthians e Fortaleza.

I tifosi rivali dell'Internacional di Porto Alegre sono pronti a fare il "funerale" sportivo al Gremio, che sta letteralmente aspettando un miracolo per evitare di essere retrocesso nel Brasileirão di Serie B per la terza volta nella sua storia. La sconfitta della Juventude contro il San Paolo lunedì sera ha tenuto in vita il Gremio fino all'ultima partita, ma serviranno tre risultati concomitanti all'ultima giornata per evitare la retrocessione.

La fase finale del campionato brasiliano si giocherà giovedì prossimo, con tutte le partite in contemporanea, alle 21:30. Il filo della speranza gremista è legato al fatto di dover fare il tifo per le sconfitte di Juventude e Bahia che hanno 43 punti, contro i 40 del Gremio. Decisivo potrebbe essere proprio quel derby di Porto Alegre in cui l'Internacional battè i rivali 1-0 portando in campo a fine gara, come macabro simboli di esultanza, le bare della retrocessione dei rivali.