Derby Paulista, agguato dei tifosi del Palmeiras ai bus degli ultras del Corinthians

Serata burrascosa quella passata dai tifosi del Corinthians a San Paolo in Brasile. I sostenitori del Timão stavano tornando dalla trasferta contro il Sao Bernardo - gara valida per il campionato paulista - quando alcuni ultras del Palmeiras (dopo aver vinto 2 a 0 la partita di campionato contro l'Internacional) hanno deciso di prendere d'assalto alcuni pullman dei rivali di sempre. Ne è scaturito un derby paulista a colpi di fumogeni in mezzo alla strada.