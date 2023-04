Derby paulista, Corinthians in crisi: Ronaldo il Fenomeno “Meglio non parlare…”

Nel turno infrasettimanale devono entrambe, le due squadre rivali pauliste, scendere in campo nella gara di ritorno del terzo turno della coppa del Brasile. Sia Palmeiras che Corinthians hanno perso all'andata in trasferta.

La fibrillazione è soprattutto dentro il Corinthians, dove il presidente Duilio Monteiro Alves ha criticato i giocatori per la sconfitta e ha risposto ai tifosi che chiedono rinforzi di mercato: "Non è quello il problema".

E' intervenuto anche Ronaldo il Fenomeno (dopo il Milan ha chiuso nel 2011 la sua carriera proprio nel Corinthinas), che ha però evitato di parlare delle turbolenze vissute dal club da quando ha assunto l'allenatore Cuca, contestato a causa della sua condanna per coinvolgimento in un caso di stupro avvenuto nel 1987 in Svizzera. Anche le tifose del Corinthians hanno protestato per il suo arrivo.