Derby perso in finale lo scorso anno? Il Brentford stavolta fa la storia

Le Bees promosse per le prima volta storica in Premier League e i Cottagers retrocessi in Championship. La vendetta per il Brentford è servita e a farne le spese è lo Swansea di Awey nella finale play-off. 74 anni dopo (prima era First Division)...

Emanuele Landi

Il Brentford centra la Premier League per la prima volta nella sua storia (da quando si chiama così: poco prima della seconda guerra mondiale, infatti, era in First Division). Le Bees hanno vinto, quasi in scioltezza, la finale play-off con lo Swansea. La squadra gallese aveva più pedigree (con esperienze pregresse nella massima serie) ma stavolta la sfida tra la terza e la quarta premia i biancorossi. Il finale dello scorso anno era stato drammatico: derby perso in finale col Fulham. La gioia ora, invece, è doppia: promozione storica in Premier League e i rivali del Fulham retrocessi in Championship a fare il percorso inverso.

Nelle due gare di campionato aveva regnato tra le due squadre. Oggi, a Wembley riempito da circa dodicimila sostenitori, invece, non c'è stata storia. Dopo 9 giri di lancette un'uscita folle di Woodman costa ai Cigni un calcio di rigore a sfavore. Toney non trema e dal dischetto insacca all'angolino. Dopo 20' si è già sul 2-0 con la rete di Marcondes che mette in discesa la partita.

Il Brentford stavolta esulta a Wembley

Una traversa per parte nel primo tempo: dopo pochi secondi dal raddoppio, Toney spacca la barra trasversale con un destro dalla distanza che avrebbe assunto i contorni di una gemma. Sul tramonto, invece, della prima frazione è Andre Awey a colpire il legno dopo una mischia in area di rigore. Nella ripresa succede poco ma la gara per l'esperto ghanese e compagni si mette malissimo quando al 65' Fulton, con un'entrata senza senso, stende Jensen.

Il Brentford raggiunge Norwich e Watford in Premier League mentre lo Swansea si leccherà le ferite anche se potrebbe essere una delle favorite nella prossima stagione in Championship. Le Bees (le api) volano nella massima serie e possono sfatare un tabù che sembrava una maledizione. Negli ultimi dieci anni dalla League One (la terza serie del calcio inglese) alla Premier League. E il Fulham retrocesso. La vendetta è servita. Il Chelsea si gioca la Champions League ma il prossimo anno sarà derby col Brentford. Uno dei tanti derby di Londra per il Brentford...