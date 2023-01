Derby perso, l’Hertha Berlino cerca un nuovo inizio dopo anni di turbolenze

Una nuova grave crisi...

L'Hertha Berlino a rischio retrocessione ha presentato domenica l'ex capo dell'accademia giovanile Benjamin Weber come nuovo direttore sportivo, appena due giorni prima della chiusura del mercato invernale. “Non è molto tempo. Ma abbiamo un piano e vedremo cosa è possibile fare entro i limiti delle nostre possibilità finanziarie", ha detto Weber parlando dell'urgente bisogno di rinforzi dell'Hertha.

L'Hertha ha anche nominato Andreas "Zecke" Neuendorf, un altro "Herthaner" di lunga data, per fungere da collegamento tra l'accademia del club e la prima squadra. Le loro nomine sono arrivate il giorno dopo che l'Hertha ha licenziato inaspettatamente Fredi Bobic come capo dello sport, liberando proprio l'uomo che era stato assunto nel giugno 2021 per ripulire gli errori degli altri dopo anni di turbolenze, delusioni e risultati insufficienti del club.

“Fredi Bobic è arrivato all'Hertha BSC nel 2021 in circostanze diverse. Le condizioni sono cambiate in modo significativo nell'ultimo anno e mezzo. Siamo lontani dal guardare avanti o guardare in alto", ha detto il presidente dell'Hertha Kay Bernstein. La sconfitta dell'Hertha contro il rivale cittadino Union Berlin nel derby di sabato 28 gennaio è stata la terza sconfitta consecutiva della squadra quest'anno e l'ha lasciata bloccata nella zona retrocessione, in penultima posizione.

Finora l'Hertha ha ottenuto solo tre vittorie in campionato su 18 turni. La squadra allenata da Sandro Schwarz è stata eliminata al primo turno di Coppa di Germania, ha iniziato la Bundesliga con un'altra sconfitta nel derby contro l'Union e da allora non ci sono stati segni di cambiamento. Bernstein, un ex ultra hardcore dell'Hertha senza precedenti esperienze manageriali che è stato sorprendentemente eletto presidente lo scorso giugno, domenica ha fatto la sua prima apparizione in una conferenza stampa da quando è subentrato. “Mi scuso perché le cose non stanno andando bene come preventivato. Penso che un certo nervosismo sia normale", ha detto Bernstein.

Weber, seduto accanto a Bernstein e ad altri due membri del consiglio, ha detto che "non vedeva l'ora di andare avanti e affrontare i compiti più urgenti". Il 42enne berlinese ha lavorato per il club in vari ruoli dal 2004 fino a febbraio dello scorso anno. Ha detto di aver utilizzato il tempo lontano dall'Hertha per viaggiare e fare esperienza in club come Manchester United, Liverpool e Dinamo Zagabria. Il primo compito di Weber sarà vedere quali acquisti può trovare per una squadra che ne ha un disperato bisogno prima che la finestra di mercato si chiuda alle 18:00 di martedì 31 gennaio.