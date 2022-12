Derby perso, ma Luca Ferrone ringrazia i tifosi: “Racinguismo più forte che mai”

"Non è andata come volevamo, ma questo è Ferrol! Grazie tifosi per il supporto!". Con questo messaggio e un emozionante video condiviso sui suoi social, l'esterno racinguista Luca Ferrone, 29enne nato a Sorrento, è stato una delle voci dello spogliatoio che ha ringraziato la marea verde che ha accompagnato la squadra del Racing Ferrol nel fatidico derby galiziano, perso 2-0 contro il Deportivo giocato domenica al Riazor.