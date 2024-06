Di Maria gol: l’Argentina supera 1-0 l’Ecuador in amichevole

L' Argentina si presenterà alla prossima edizione della Copa America da Campione in carica. Negli ultimi tre anni l 'Albiceleste è tornata ai fasti di un tempo: nel 2021 il successo contro il Brasile nella finale del Maracanà, nel 2022 il Mondiale contro la Francia in Qatar e addirittura la Supercoppa Uefa-Conmebol, stravinta a Wembley contro l' Italia di Mancini (3-0).

Non sarà facile riconfermarsi, la voglia di rivalsa del Brasile è tanta, ma il successo in amichevole contro l' Ecuador fa ben sperare. A decidere l'amichevole è stato Angel Di Maria , uno che quando indossa la maglia dell'Argentina riesce a dar il meglio di sè, non a caso è uno dei giocatori più decisivi della storia della Selecciòn.

Nella ripresa è sceso in campo Lionel Messi, 35' senza particolari sussulti per la Pulce che ha evitato gli interventi duri dei calciatori dell'Ecuador e non ha inciso più di tanto. Prossimo appuntamento venerdì contro il Guatemala, poi ci sarà l'esordio contro il Canada in Copa America sei giorni più tardi.