Il portiere argentino ha rimediato una piccola frattura all'anulare destro: recupero di circa 20 giorni, salterà le amichevoli pre-Mondiale
Un principe senza freni per l'Aston Villa: l'esultanza di William per la vittoria dell'Europa League
Il 'Dibu' Martinez ha giocato e vinto la finale di Europa League con un dito rotto, accendendo le sirene d'allarme in casa Argentina a meno di un mese dall'inizio della Coppa del Mondo 2026. L'infortunio è arrivato nel momento peggiore, ma allo stesso tempo il più trionfale: la sua Aston Villa ha infatti travolto il Friburgo per 3-0 a Istanbul, conquistando il titolo europeo.
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Le sue parole dopo il fischio finale e la diagnosiDopo il triplice fischio, il portiere argentino non ha nascosto nulla e ai microfoni di 'ESPN' ha confermato l'infortunio: "Mi sono rotto il dito nel riscaldamento, ma non tutto il male vien per nuocere. Ho stretto i denti per tutta la vita e continuo a farlo", ha dichiarato a fine partita, nella notte che ha visto l'Aston Villa trionfare in Europa League.
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Una stagione da protagonista con i VillansMartinez ha chiuso questa stagione con 14 clean sheet in 44 partite con l'Aston Villa, inclusa anche proprio la finale di Europa League contro il Friburgo, terminata 3-0 in favore dei Villans. Un dato che conferma lo straordinario stato di forma nelle annate recenti, che lo riportano attualmente tra i portieri più forti del mondo.
Il Mondiale con l'Argentina nel mirinoIl Dibu arriverà al torneo come secondo portiere per presenze nella Nazionale Argentina, con 59, alle spalle di Sergio Romero con 96, oltre che secondo anche per clean sheet, con 41. L'Argentina esordio il 16 giugno contro l'Algeria nel Gruppo J, che comprende anche Austria e Giordania.
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