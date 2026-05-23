Il 'Dibu' Martinez ha giocato e vinto la finale di Europa League con un dito rotto, accendendo le sirene d'allarme in casa Argentina a meno di un mese dall'inizio della Coppa del Mondo 2026. L'infortunio è arrivato nel momento peggiore, ma allo stesso tempo il più trionfale: la sua Aston Villa ha infatti travolto il Friburgo per 3-0 a Istanbul, conquistando il titolo europeo.

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Le sue parole dopo il fischio finale e la diagnosi

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Una stagione da protagonista con i Villans

Dopo il triplice fischio, il portiere argentino non ha nascosto nulla e ai microfoni di 'ESPN' ha confermato: "Mi sono rotto il dito nel riscaldamento, ma non tutto il male vien per nuocere. Ho stretto i denti per tutta la vita e continuo a farlo", haa fine partita, nella notte che ha visto l'Aston Villa trionfare in Europa League.Gli esami a cui è stato sottoposto nei giorni successivi, hanno confermato una piccolaal dito anulare della mano destra, ma non sarà necessario un. Secondo 'TyC Sports', i tempi di recupero sono stimati attorno aie sarebbe una tempistica che gli permetterà di arrivare in condizione per il debutto al, seppur con il fiato corto. Salterà però, con ogni probabilità, gli ultimi test formali dell'Argentina controin amichevole.Martinez ha chiuso questa stagione conin 44 partite con l'Aston Villa, inclusa anche proprio la finale di Europa League contro il Friburgo, terminata 3-0 in favore dei Villans. Un dato che conferma lostato di forma nelle annate recenti, che lo riportano attualmente tra i

Il Dibu Martinez, portiere dell'Argentina (Foto di Mariana Bazo/Getty Images)

Il Mondiale con l'Argentina nel mirino

Il Dibu arriverà al torneo comeper presenze nella Nazionale Argentina, con, alle spalle dicon, oltre che secondo anche per, con. L'Argentina esordio ilcontro l'Algeria nel Gruppo J, che comprende anche Austria e Giordania.

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