Il portiere argentino ha rimediato una piccola frattura all'anulare destro: recupero di circa 20 giorni, salterà le amichevoli pre-Mondiale

Alex Bianchi
SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026

Un principe senza freni per l'Aston Villa: l'esultanza di William per la vittoria dell'Europa League

Il 'Dibu' Martinez ha giocato e vinto la finale di Europa League con un dito rotto, accendendo le sirene d'allarme in casa Argentina a meno di un mese dall'inizio della Coppa del Mondo 2026. L'infortunio è arrivato nel momento peggiore, ma allo stesso tempo il più trionfale: la sua Aston Villa ha infatti travolto il Friburgo per 3-0 a Istanbul, conquistando il titolo europeo.

Dibu Martinez

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Le sue parole dopo il fischio finale e la diagnosi

Dopo il triplice fischio, il portiere argentino non ha nascosto nulla e ai microfoni di 'ESPN' ha confermato l'infortunio: "Mi sono rotto il dito nel riscaldamento, ma non tutto il male vien per nuocere. Ho stretto i denti per tutta la vita e continuo a farlo", ha dichiarato a fine partita, nella notte che ha visto l'Aston Villa trionfare in Europa League.
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Gli esami a cui è stato sottoposto nei giorni successivi, hanno confermato una piccola frattura al dito anulare della mano destra, ma non sarà necessario un intervento chirurgico. Secondo 'TyC Sports', i tempi di recupero sono stimati attorno ai 20 giorni e sarebbe una tempistica che gli permetterà di arrivare in condizione per il debutto al Mondiale, seppur con il fiato corto. Salterà però, con ogni probabilità, gli ultimi test formali dell'Argentina contro Honduras e Islanda in amichevole.

Una stagione da protagonista con i Villans

Martinez ha chiuso questa stagione con 14 clean sheet in 44 partite con l'Aston Villa, inclusa anche proprio la finale di Europa League contro il Friburgo, terminata 3-0 in favore dei Villans. Un dato che conferma lo straordinario stato di forma nelle annate recenti, che lo riportano attualmente tra i portieri più forti del mondo.

El Dibu Martinez, portiere dell'Argentina
Il Dibu Martinez, portiere dell'Argentina (Foto di Mariana Bazo/Getty Images)

Il Mondiale con l'Argentina nel mirino

Il Dibu arriverà al torneo come secondo portiere per presenze nella Nazionale Argentina, con 59, alle spalle di Sergio Romero con 96, oltre che secondo anche per clean sheet, con 41. L'Argentina esordio il 16 giugno contro l'Algeria nel Gruppo J, che comprende anche Austria e Giordania.

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