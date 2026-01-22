Diego Costa non le manda a dire su Antonio Conte, suo ex allenatore ai tempi del Chelsea. Rivolge accuse shock verso un approccio al lavoro e un carattere a suo modo di vedere pessimi

Francesco Lovino Redattore 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 20:02)

Certi amori fanno dei giri immensi, poi ritornano. Sì, ma non tutti, probabilmente. Quello tra Diego Costa e Antonio Conte, sempre che amore sia stato, non sembra abbia lasciato un'eredità positiva alle spalle. Anzi, un vero e proprio sfogo è quello fatto dal calciatore ex Atletico Madrid che racconta i trascorsi con l'allenatore salentino in modo non esattamente lusinghiero.

Diego Costa su Conte: "Incredibile come non puntasse su di me" — Antonio Conte e Diego Costa hanno assieme costruito un percorso splendido, culminato col successo in Premier League nel 2017. Si è trattata della sesta e ultima affermazione in campionato dei londinesi.

L'allenatore ex Juventus e Inter, però, decise sul più bello di rinunciare al giocatore spagnolo, per rimpiazzarlo col connazionale Alvaro Morata che non rispettò le attese riposte su di lui. Con un messaggio liquidò l'attaccante autore di 20 gol tra campionato e Europa al termine della stagione. "Ciao Diego, spero tu stia bene. Ti ringrazio per la stagione trascorsa assieme. Ti auguro buona fortuna per il prossimo anno, ma non rientri più nei miei piani".

Costa poi tornò all'Atletico Madrid ove rimase sino al 2021. Secondo lo spagnolo, Conte avrebbe rovinato l'ambiente nel Chelsea, minando la fiducia di tutti i componenti della squadra. Così venne esonerato, pur avendo vinto la FA Cup coi Blues. E poi, dopo aver espresso il suo desiderio di rimanere, rinnovando il contratto, gli fu ribadito che non facesse parte del progetto: "Aveva qualcosa dentro, perché non è normale che un allenatore non conti su un giocatore che è stato il miglior marcatore della sua squadra." E avrebbe detto a Marina Granovskaia, ex direttore sportivo del club: "non merito di essere trattato così".

Diego Costa senza filtri su Conte: "Forse non fa sesso a casa" — Nel suo sfogo, riportato da The Sun, Diego Costa si sofferma anche sulla sfera intima del tecnico lasciandosi andare a una dichiarazione "bollente": "È sempre arrabbiato, sempre con la faccia lunga. Probabilmente non fa sesso a casa perché è un tipo molto amareggiato. Peccato perché ero molto felice al Chelsea ma non volevo creare problemi al club."

Infine, un passaggio su Jose Mourinho, oggi al Benfica e suo altro storico allenatore: "Per me, Mourinho è l'allenatore che ho apprezzato di più. Ti dà la vita. Vieni all'allenamento felice." Insomma, in vista di Napoli-Chelsea, un bell'assist dell'ex Blues all'attuale allenatore del Napoli è arrivato. Chissà se Conte lo coglierà al volo e risponderà per le righe.