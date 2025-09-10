Non si lascia prendere dall'entusiasmo Diego Simeone . In un'intervista rilasciata ad El Partidazo di COPE, all'allenatore dei Colchoneros è stato chiesto l'effetto che gli facesse ad avere in squadra il figlio Giuliano . Nato nel 2002, il figlio del Cholo (il terzo) ha fatto gavetta con le maglie di Real Saragozza e Alaves prima di tornare nelle fila dell' Atletico dove, nell'ultima stagione, ha collezionato 37 presenze e realizzato 5 reti. Un bottino niente male per il 23 enne.

Eppure il padre ha affermato di non provare grande emozione quando lo ha visto fare un goal: "Non grido un gol da lui più di uno realizzato da Griezmann. Perché é un goal dell'Atletico - ha dichiarato Simeone. Dunque, come in generale si dice, "tutti sulla stessa barca". Nonostante tutto, però, il tecnico ha anche affermato di aver fatto molto per averlo nella sua squadra e non per motivo di parentela: "Abbiamo avuto degli ostacoli nel prenderlo, perché le persone che erano con me mi hanno detto che se lo avessimo preso sarebbe potuto essere difficile... Ma ho detto che Giuliano era nostro e l'ho visto nelle condizioni giuste".