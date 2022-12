Dilettanti francesi, gomitata all’arbitro: 19enne squalificato per 30 anni!

Aliu Costa, 19enne centrocampista nato in Guinea-Bissau, è stato anche multato di 234 euro, mentre la sua squadra, l’US Le Blanc, della seconda divisione regionale transalpina, è stata multata di altri 500 euro, ha perso la gara a tavolino e le sono stati tolti cinque punti in classifica.

La sanzione senza precedenti è stata presa dal Comitato Disciplinare della Lega Centro-Valle della Loira (equivalente a una federazione regionale), solo due settimane dopo aver sospeso per 16 anni un altro giocatore per aggressione a un arbitro, riferisce il quotidiano L’Equipe. Il presidente dell’organo, Antonio Texeira, ha dichiarato di essere “molto soddisfatto” delle due decisioni prese dalla commissione disciplinare. “Mi aspettavo sanzioni esemplari”, ha detto Texeira, che ha aggiunto che “o combatti contro la violenza o non lo fai. Le mezze misure non bastano”.