Arriva come un fulmine a ciel sereno il ritiro di Dimitri Payet, tra i calciatori francesi più talentuosi della sua generazione. Svincolato da luglio, Payet ha deciso di annunciare il suo ritiro tra il primo e il secondo tempo di Marsiglia-Lille, due squadre per le quali ha giocato nel corso della sua carriera. L'ex centrocampista ha comunicato di appendere gli scarpini al chiodo ai microfoni di Ligue 1 +.