Arriva come un fulmine a ciel sereno il ritiro di Dimitri Payet, tra i calciatori francesi più talentuosi della sua generazione. Svincolato da luglio, Payet ha deciso di annunciare il suo ritiro tra il primo e il secondo tempo di Marsiglia-Lille, due squadre per le quali ha giocato nel corso della sua carriera. L'ex centrocampista ha comunicato di appendere gli scarpini al chiodo ai microfoni di Ligue 1 +.
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Ritiro
Dimitri Payet annuncia il ritiro durante Marsiglia-Lille: “Lo faccio qui, dove mi sento a casa”
A 39 anni l'ex centrocampista annuncia il ritiro all'intervallo del match di Ligue 1. Le sue dichiarazioni
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