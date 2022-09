Dinamo-Csa Steaua, il derby di Bucarest all’Arena Nazionale: tifosi, rischio boicottaggio

Dopo che i dirigenti della Dinamo hanno deciso che il derby con la Steaua si svolgerà alla National Arena, Iulian Miu spera che i tifosi della formazione rossoblù acquisteranno tutti i biglietti della dotazione ospiti. Alla domanda se pensa che i tifosi della squadra rossoblù boicotteranno il derby con la Dinamo a causa della distribuzione dei biglietti, Iulian Miu ha ammesso che le cose nell'ambiente rossoblù sono tese: "Non so se possono prendere biglietti in tutto lo stadio o solo al primo anello. Non abbiamo dati. Penso che tutti i posti che ci vengono dati saranno pieni, non credo che non verranno a questa partita. Ci sono molti nostri tifosi che vogliono venire a un derby con la Dinamo. È così che vedo le cose e credo in quello che dico. Tuttavia, devo sottolineare che la gente comune è arrabbiata per le scarse possibilità di accesso ai tagliandi. Anche io mi chiedo cosa stia succedendo. Non so cosa dire. Le cose sono tese e per me è difficile dirlo (non se i tifosi della Steaua boicotteranno il derby con la Dinamo), ma spero che a questo derby arrivino più numerosi possibile".