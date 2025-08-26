Dinamo Kiev-Maccabi Tel Aviv: il pronostico di Europa League

Dinamo Kiev-Maccabi Tel Aviv, match valido per i preliminari di ritorno di Europa League: info partita, probabili formazioni, diretta tv e streaming gratis

26 agosto

Tutto in novanta minuti. O forse qualcosa di più. La Dinamo Kiev ospita il Maccabi Tel Aviv nella sfida di ritorno del turno decisivo per l’accesso alla prossima edizione dell’Europa League. Gli israeliani hanno vinto 3-1 all’andata e si presentano in vantaggio, ma i giochi sono tutt’altro che chiusi. Per i padroni di casa servirà un’autentica impresa, ma la qualificazione è ancora possibile. In palio c'è più di una semplice vittoria: c’è il pass per l’Europa che conta.

Qui Dinamo Kiev — La Dinamo Kiev è chiamata a una rimonta complicata ma non impossibile. La sconfitta per 3-1 nella gara d’andata ha lasciato il segno, ma non ha spento l’ambizione della squadra di Mircea Lucescu, che crede ancora nella qualificazione. Per ribaltare il risultato, serviranno almeno due gol di scarto. Il fattore campo potrebbe essere determinante: il supporto dei tifosi ucraini sarà una spinta fondamentale in una serata che si preannuncia caldissima. La Dinamo dovrà però mostrare un volto diverso rispetto all’andata: maggiore attenzione difensiva e concretezza sotto porta, altrimenti il sogno europeo rischia di svanire.

Qui Maccabi Tel Aviv — Il Maccabi Tel Aviv ha fatto un grande passo avanti nella sfida d’andata, imponendosi con un convincente 3-1. Il vantaggio è importante, ma guai a considerare la qualificazione già in tasca: in trasferta, e contro una squadra orgogliosa come la Dinamo, ogni errore può costare carissimo. Alla squadra israeliana basterebbe anche un pareggio, o una sconfitta con un solo gol di scarto, per accedere alla fase a gironi. Occhio però a eventuali cali di concentrazione: la gestione dei momenti chiave sarà decisiva.

Dinamo Kiev-Maccabi Tel Aviv, probabili formazioni — DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Tymchyk, Popov, Dubinchak, Vivcharenko; Sydorchuk, Shepelev; Buyalskyi, Shaparenko, Benito; Vanat. Allenatore: Oleksandr Šovkovs'kyj

MACCABI TEL AVIV (4-3-3): Peretz; Sundgren, Saborit, Yani, Cohen; Perica, Glazer, Kandil; Zahavi, David, Kanichowsky. Allenatore: Žarko Lazetić

Analisi quote e Pronostico — Sul fronte quote, la Dinamo Kiev gode dei favori dei bookmaker per quanto riguarda l’esito dei tempi regolamentari: la vittoria dei padroni di casa è infatti proposta intorno a 2.05, un segnale che riflette sia il bisogno di riscattarsi che il vantaggio del fattore campo. Il pareggio si aggira su una quota di 3.60, mentre un altro successo del Maccabi Tel Aviv – che ha già vinto l’andata – è offerto a 2.95.

Entrambe le squadre hanno mostrato buone qualità offensive all’andata, e questo rende molto interessante la scommessa “Goal”, ovvero entrambe le squadre a segno, che si gioca a 1.65. L’opzione “No Goal”, invece, è un po’ più alta, a 2.00, e resta un’alternativa da tenere in considerazione per chi immagina una partita più chiusa. Anche sul fronte dei gol totali c’è equilibrio: la scommessa “Over 2.5”, quindi almeno tre reti complessive, è proposta a 1.78, mentre l’“Under 2.5” – meno di tre gol nel match – si gioca a 1.88.

In sintesi, ci si aspetta una gara aperta, con la Dinamo costretta ad attaccare fin da subito per provare la rimonta. Proprio per questo motivo, puntare sull’Over 2.5 o sul “Goal” potrebbe rivelarsi una scelta azzeccata. Per chi crede nella reazione degli ucraini, anche il segno 1 fisso è una giocata di valore, pur tenendo presente che non garantisce automaticamente la qualificazione.

PRONOSTICO: GOAL (quota 1.65)

Dinamo Kiev-Maccabi Tel Aviv, dove vedere l'Europa League in Diretta Live — DINAMO KIEV MACCABI TEL AVIV EUROPA LEAGUE DIRETTA LIVE - La partita valida per l'andata dell'ultimo turno preliminare di Europa League in programma giovedì 21 agosto alle 20:00 non avrà copertura televisiva in Italia. La gara tra Maccabi Tel Aviv e Dynamo Kiev, però, sarà possibile seguirla in diretta streaming su Bet365 per gli utenti registrati e con almeno 0,01 euro sul conto di gioco.