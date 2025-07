Dinamo Kyev-Hamrun, il pronostico di DDD: passerella ucraina in Polonia

Ucraini che prima di questo match avevano solo disputato amichevoli, in attesa dell’inizio del campionato. Condizioni non proprio favoreli per il gruppo allenato da Oleksandr Sovkovskyi, vittorioso in una sola occasione contro gli ungheresi del Kisvarda. Il 3-0 maturato nell’andata dei preliminari di Champions ha rasserenato gli animi, con la testa già praticamente rivolta al terzo turno dei preliminari di Champions League.

Dinamo Kyev-Hamrun, il pronostico di DDD

Non c'è assolutamente paragone tra le due squadre, sia per quanto riguarda il valore delle rose che per la storia in ambito internazionale. Forte dello 0-3 dell'andata, la Dinamo Kyev potrebbe anche decidere di gestire il vantaggio non premendo l'acceleratore. Hamrun Spartans obbligato a siglare subito una rete per sperare di poter ribaltare una situazione che sembra oggettivamente complicata in ottica qualificazione. Solo per questi due motivi l'esito di questo match potrebbe essere di difficile lettura anche se è lecito aspettarsi una seconda goleada degli ucraini.