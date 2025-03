Dinamo Zagabria, Cannavaro: “Oggi posso essere soddisfatto dei miei ragazzi”

Dinamo Zagabria, le parole di Cannavaro

Oltre ad essere un derby croato, è stato anche un derby "italiano" in panchina, dove si sono sfidati Cannavaro e Gattuso. La partita preannunciava spettacolo e così è stato. Oltre 12' di recupero, nel quale la squadra di Spalato è riuscita a portare la partita in parità. Nel complesso, nonostante un amaro pareggio, Cannavaro ha deciso comunque di complimentarsi con i suoi e commentare così il derby: "Avevamo la partita sotto controllo, ma avevamo la sensazione che ci mancasse un giocatore. Siamo stati in vantaggio due volte, ma alla fine abbiamo comunque perso la possibilità di portare a casa i 3 punti".