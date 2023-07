Dinamo Zagabria, infortunio con tegola pre-derby: Igor Biscan studia le contromosse

Di nuovo derby eterno croato, quelli di Zagabria contro quelli di Spalato. Ma se in Supercoppa mancava Livaja per l'Hajduk, adesso la Dinamo deve fare a meno di Luka Ivanusec...

La Dinamo, come l'Hajduk, sembrava solida in quella partita nonostante la preparazione estiva fosse appena terminata e non tutti i suoi giocatori sembravano al top della forma cosa che si poteva vedere in alcuni giocatori della Dinamo. Il miglior giocatore in assoluto in campo è stato Martin Baturina, che ha fatto quello che voleva con la difesa dell'Hajduk.