Disavventura per l’ex Perugia Kaviedes: picchiato e arrestato dalla polizia ecuadoriana

Il 46enne ex attaccante del Perugia di Luciano Gaucci è stato fermato dalla polizia ecuadoriana e arrestato per un'aggressione avvenuta in un alimentari. "El Nine", però, è stato vittima di abusi da parte degli agenti come mostrano alcuni video

Sergio Pace Redattore

Brutta disavventura per Ivan Kaviedes. L'ex Perugia è stato picchiato e arrestato dalla Polizia ecuadoriana a Tena qualche giorno fa a seguito di un'aggressione ad una persona avvenuta in un alimentari. Il 46enne ex bomber ecuadoriano ha trascorso cinque giorni in carcere prima di essere rilasciato.

Maltrattamenti e l'arresto, i brutti tre giorni dell'ex Perugia Kaviedes

Ricordate l'ex Perugia Ivan Kaviedes? Soprannominato "El Nine" o "El Flaco", (15 reti in 55 presenze con l'Ecuador con cui ha partecipato ai Mondiali 2002 e ai Mondiali 2006, un gol contro la Costa Rica) è stato il capocannoniere del campionato ecuadoriano nel 1998 con l'Emelec (48 reti). Lasciato il suo paese, Kaviedes si è trasferito in Italia per giocare nel Perugia di Luciano Gaucci nella seconda parte della stagione 1998/1999.

Kaviedes con gli umbri timbrò il cartellino quattro volte (due reti contro Inter e Juventus, le altre contro Sampdoria e Fiorentina) in 14 presenze complessive. La carriera di Kaviedes è poi proseguita in Spagna (Celta Vigo, Real Valladolid), Portogallo (Porto) e Inghilterra (Crystal Palace).

L'ex bomber ecuadoriano ha vissuto brutti momenti qualche giorno fa in quel di Tena, capitale della provincia del Napo (Ecuador). "El Nine" è stato fermato dalla polizia ecuadoriana, assieme ad altre nove persone, a seguito di un'aggressione ad una persona avvenuta all'interno di un alimentari.

Il 46enne ex attaccante è stato però picchiato dalle forze dell'ordine dopo essere stato ammanettato in piena strada. Stanno girando diversi video che hanno già provocato la reazione di centinaia di persone. Le immagini mostrano chiaramente i soprusi di cui è stato vittima Kaviedes.

L'ex Perugia, visibilmente su di giri, urla in faccia ai poliziotti. Ma El Nine non poteva aspettarsi la reazione di uno dei poliziotti che, nel tentativo di calmarlo, si fa dare lo spray al peperoncino e glielo spruzza in faccia. Come se non bastasse, subito dopo Kaviedes, rimasto a terra, viene selvaggiamente picchiato con il manganello.

Kaviedes, secondo quanto riferito dalla Polizia Nazionale ecuadoriana, è stato arrestato "per aver aggredito verbalmente e fisicamente gli agenti di polizia". El Nine è stato rilasciato dopo cinque giorni di carcere. Gli abusi però sono sotto gli occhi di tutti. E a tal proposito l'avvocato di Kaviedes, Dalo Bucaram, ha chiaramente puntato il dito contro questi soprusi: "La speranza è che non esistano mai più abusi contro i cittadini", ha detto Bucaram.

Kaviedes non è certo nuovo a questo tipo di situazioni. Già nel 2020 si è reso protagonista di una brutta rissa in strada dopo una partita di calcio con gli amici. Certo è che immagini come quelle che stanno circolando, con gli abusi perpetrati nei confronti dell'ex giocatore al momento dell'arresto, hanno indignato la gran parte degli sportivi sudamericani. Sull'account X di Toral, uno degli avvocati di Kaviedes, sono stati pubblicate le foto delle ferite riportate dal suo assistito.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.