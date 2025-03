Craven Cottage si preparava alla festa, pronto a spingere il Fulham verso un sogno chiamato Wembley. Ma la notte londinese ha preso una piega amara per i padroni di casa, schiacciati da un Crystal Palace letale e spietato. Il 3-0 finale racconta di un match deciso dalle giocate di classe di Eberechi Eze , dal sigillo aereo di Ismaïla Sarr e dalla freddezza sotto porta di Eddie Nketiah . Per il Fulham, resta il rammarico di una gara iniziata con il piede giusto ma scivolata via inesorabilmente.

Nketiah chiude i giochi, Fulham senza risposte

Nel secondo tempo, il Fulham ha provato a rimettersi in carreggiata. Un paio di corner hanno creato scompiglio nell'area avversaria, con Calvin Bassey vicino al gol. Ma l'inerzia della partita era ormai segnata. E a un quarto d'ora dalla fine, in un contropiede perfetto orchestrato da Daichi Kamada, il neoentrato Eddie Nketiah si è involato verso la porta e ha superato Bernd Leno per il definitivo 3-0. I cambi operati da Marco Silva non hanno inciso, mentre il pubblico del Craven Cottage assisteva inerme all'inesorabile eliminazione.