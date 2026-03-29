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Disfatta Stati Uniti, il Belgio dilaga 5-2: notte amara per Pochettino ad Atlanta

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Tonfo che non può passare inosservato quello della Nazionale a stelle e strisce: aumenta la preoccupazione in vista dei Mondiali
Carmine Panarella
Carmine Panarella

Serata da dimenticare per il tecnico Mauricio Pochettino e i suoi Stati Uniti, travolti 5-2 dal Belgio al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta in un’amichevole che, dopo un primo tempo equilibrato, si è trasformata in una vera e propria lezione di calcio e in un campanello d'allarme in vista dei prossimi Mondiali.

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Stati Uniti-Belgio, primo tempo ok: crollo nella ripresa

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La gara sembrava inizialmente in controllo per gli americani, capaci di restare compatti e organizzati nella prima frazione. Il risultato all’intervallo era infatti sull’1-1: a sbloccare il match è stato lo juventino Weston McKennie al 39’, ma il Belgio ha risposto poco prima della pausa con Zeno Debast, bravo a ristabilire l’equilibrio.

Nella ripresa, però, la partita è completamente cambiata di volto. Il Belgio ha alzato ritmo e intensità, dominando sul piano tecnico e atletico. Il gol del sorpasso è arrivato al 53’ con Amadou Onana, che ha dato il via al monologo belga. Sei minuti dopo, Charles De Ketelaere ha firmato il 3-1 su calcio di rigore, indirizzando definitivamente il match.

Gli Stati Uniti del rossonero Pulisic hanno accusato il colpo, perdendo compattezza e lasciando spazi enormi agli avversari. Il Belgio ne ha approfittato con cinismo: Dodi Lukébakio è stato il grande protagonista della fase finale, mettendo a segno una doppietta tra il 68’ e l’82’ e chiudendo virtualmente i conti.

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Gol della bandiera e segnali negativi

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Solo nel finale è arrivato il gol della bandiera per gli americani conPatrick Agyemang all’87’, una rete utile soltanto a rendere meno pesante il passivo, ma che non cambia il giudizio complessivo su una prestazione deludente. Si tratta di un tonfo che fa riflettere per i modi e per i tempi con cui è arrivato.

Il secondo tempo della sfida in particolar modo ha evidenziato tutte le difficoltà della squadra di Pochettino: difesa fragile, transizioni lente e scarsa capacità di reagire alla pressione avversaria. Al contrario, il Belgio ha mostrato solidità, velocità nelle ripartenze e grande qualità nelle conclusioni.

Pressione in vista del Mondiale 2026

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Questa sconfitta arriva in un momento particolarmente delicato. Gli Stati Uniti si preparano a ospitare il Mondiale 2026 e le aspettative, così come le pressioni, sono altissime. Una disfatta interna di questa portata, davanti al proprio pubblico, alimenta inevitabilmente dubbi e critiche.

Per mister Pochettino sarà fondamentale intervenire rapidamente: servono equilibrio, organizzazione e soprattutto risposte concrete. Il tempo stringe e il rischio è quello di arrivare all’appuntamento più importante senza certezze.

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