Dito medio e…panico: i tifosi Citizens contro l’inchiesta della Premier League…

I tifosi dei Citizens, in occasione del match vinto con l’Aston Villa, hanno esposto due striscioni “creativi” per opporsi alle possibili sanzioni contro il club per presunte irregolarità finanziarie commesse tra 2009 e 2018

Il City è accusato di presunte violazioni economiche commesse dal 2009, con l’arrivo dei proprietari degli Emirati Arabi Uniti in società, fino al 2018. In quel periodo la squadra ha vinto quattro Premier League (2011-12, 2013-14, 2017 -18 e 2018-19), due delle quali con Guardiola come allenatore.

Guardiola si era già schierato a difesa del club, alla vigilia del match coi Villans: “Ben 19 club di Premier ci accusano senza darci la possibilità di difenderci, ma siamo innocenti. E sono convinto che tutto questo sarà riconosciuto. Il procedimento parte dalla Premier League e non so perché. È stato stabilito un precedente contro di noi, quindi bisogna fare attenzione al futuro. Ci sono diverse società che potrebbero essere accusate come hanno fatto con noi, ma senza essere innocenti. Dicono che non siamo stati corretti, ma non siamo d’accordo. Devono permetterci di presentare la nostra difesa. Sono più fiducioso rispetto al contenzioso con la Uefa perché abbiamo più esperienza e più informazioni. Burnley, Wolves, Leicester, Newcastle, Spurs, Manchester United, Liverpool, Arsenal e Chelsea ci vogliono fuori dalle coppe europee, non facciamo parte dell’establishment di questa lega. Si dice che non ci siano nemici o amici, solo interessi. Vogliono toglierci la posizione che ci siamo guadagnati sul campo”.