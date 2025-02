Domani, Man City-Real Madrid: sarà il quarto scontro consecutivo

Man City-Real Madrid si disputerà domani sera per l'andata dei playoff qualificazione di Champions League; il match sarà visibile su Sky. Sarà la quarta volta consecutiva che le due compagini si sfidano, in quello che è diventato un vero...

Michele Bellame Redattore 10 febbraio 2025 (modifica il 10 febbraio 2025 | 19:36)

La Champions League torna domani sera con i match di playoff, che decideranno le ultime squadre qualificate agli ottavi di finale. Naturalmente, l’incontro più atteso è quello tra Manchester City e Real Madrid, in programma domani sera. Il ritorno si giocherà al Bernabeu mercoledì 19. La partita di domani sera, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Le due squadre si sono spesso affrontate nelle ultime edizioni del torneo, con entrambe che hanno poi vinto la competizione. Questa sfida non solo mette di fronte due club di altissimo livello, ma anche due allenatori iconici, Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, e due stelle del calcio mondiale, Erling Haaland e Kylian Mbappé.

Quarto scontro consecutivo tra City e Real: i precedenti Domani sera, sarà il quarto anno consecutivo in cui Manchester City e Real Madrid si incontrano nella massima competizione europea per club. Negli ultimi cinque anni, le due squadre si sono affrontate in quattro occasioni nelle fasi a eliminazione diretta, con due qualificazioni ciascuna. La sfida fra queste due squadre è stata sempre più appassionante, e rendendo, di fatto, questa partita un vero classico della Champions League. "Negli ultimi anni Manchester City-Real Madrid è diventata una grande sfida. Ci siamo superati, ci siamo eliminati a vicenda": a dirlo è l'allenatore del City.

2019/20: Real Madrid-Manchester City 1-2; Manchester City-Real Madrid 2-1 (qualificazione per il City).

2021/22: Manchester City-Real Madrid 4-3; Real Madrid-Manchester City 3-1 dopo i tempi supplementari (qualificazione per il Real).

2022/23: Real Madrid-Manchester City 1-1; Manchester City-Real Madrid 4-0 (qualificazione per il City).

2023/24: Real Madrid-Manchester City 3-3; Manchester City-Real Madrid 1-1 (qualificazione per il Real ai rigori).

I campioni in carica Ad appassionare ancor di più questo classico internazionale, è il dato che, negli ultimi tre anni, una delle due squadre ha sempre vinto la Champions League. Nella stagione 2022/23, il Real Madrid ha compiuto una rimonta epica in semifinale, passando dopo un 4-3 all’andata e vincendo 2-1 al ritorno. In finale, hanno sconfitto il Liverpool 1-0 con un gol di Vinicius Jr. L’anno successivo, il Manchester City ha avuto la meglio in semifinale, vincendo 4-0 al ritorno dopo un pareggio all’andata, e poi battendo l’Inter 1-0 in finale con un gol di Rodri. Nella scorsa edizione, il Real Madrid ha eliminato il City ai quarti di finale, vincendo ai rigori dopo un doppio pareggio (3-3 e 1-1), per poi conquistare il titolo contro il Borussia Dortmund (2-0).

Tra le curiosità, il Real Madrid ha eliminato squadre inglesi in 13 occasioni in Champions League, mentre Guardiola ha affrontato i Blancos 25 volte, con 13 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte.

Guardiola vs Ancelotti: la sfida tra due maestri In panchina, si sfidano due dei tecnici più vincenti della storia: Pep Guardiola e Carlo Ancelotti. Questa sarà la loro 13ª sfida, con un bilancio di 6 vittorie per Guardiola, 4 per Ancelotti e 2 pareggi. Insieme, hanno vinto 8 Champions League e 69 trofei in carriera. Guardiola, con 38 successi, è leggermente avanti rispetto ai 31 di Ancelotti.

Il giocatore dell'AS Roma Carlo Ancelotti con la palla durante una partita di Serie A contro l'Inter nel marzo 1986 a Roma, Italia.

Nello specifico, da calciatori, Guardiola rimane in testa: ha vinto 16 trofei, la maggior parte col Barcellona, tutti nell'arco degli anni novanta, un'epoca d'oro per i Blaugrana. Di contro, Ancelotti, ne ha vinti sette, con Roma e Milan, a cavallo tra gli anni ottanta e novanta.

Haaland vs Mbappé: i fuoriclasse del presente Sul campo, l’attenzione sarà rivolta a due fenomeni: Erling Haaland e Kylian Mbappé. Haaland, 24 anni, ha già segnato 288 gol in carriera, mentre Mbappé, 26 anni, ne ha 354. I due si sono affrontati solo due volte in carriera, negli ottavi di finale della Champions League 2019/20, quando Haaland giocava per il Borussia Dortmund e Mbappé per il PSG. Haaland segnò una doppietta all’andata, ma fu Mbappé a festeggiare la qualificazione al ritorno.

Le condizioni delle due squadre Il Manchester City arriva a questo appuntamento dopo una stagione altalenante, conclusa al 22º posto nella fase a gironi. Hanno vinto all’ultima giornata contro il Bruges per accedere ai playoff, ma in campionato sono quinti e reduci da una sconfitta per 5-1 contro l’Arsenal.

Il Real Madrid, invece, ha chiuso la fase a gironi al 11º posto con 15 punti, ma è al comando della Liga, con un punto di vantaggio sull’Atletico Madrid e due sul Barcellona.