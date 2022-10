Domenech: “Nazionali europee superiori alle sudamericane? Mbappé stia zitto”

“Mbappé, in questo caso, è meglio che stia zitto. Non si può dire una cosa del genere, per dire che il Cile o la Colombia non sono buone squadre. Ci sono giocatori che giocano in Europa, in tutti i club. Squadre come l’Uruguay, con giocatori di alto livello. Non so, per Mbappé era meglio non parlarne. Non si può dire così, per me”, ha spiegato il 70enne allenatore francese a Olé Sports Summit a proposito delle parole dell’attaccante del PSG.