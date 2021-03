Donna in bikini in un post pubblicitario: quante accuse al Sampaio Corrêa, Serie B brasiliana!

Il Sampaio Corrêa, team della B brasiliana, criticato per aver postato l’immagine di una donna in bikini di spalle, scelta da uno degli sponsor per promuovere sconti in motel

Davide Capano

Il Sampaio Corrêa è un club della città di São Luís, capitale dello stato del Maranhão, parte nord-orientale del Brasile, che gioca in Serie B. Questa settimana un suo post ufficiale ha generato molte critiche in terra brasiliana: una donna seminuda in bikini, con le spalle girate, che offre uno sconto in un motel. E si legge: “Segna questo gol, boliviano”. Il team utilizza i colori della maglia della Bolivia, con la quale si identifica sin dalla fondazione nel 1923.

Viste le tante polemiche sollevate, la società ha rilasciato un comunicato: “È un lavoro pubblicitario di uno sponsor del club, realizzato dal gruppo marketing del partner. Nell’occasione, il Sampaio Corrêa ha confermato il suo rispetto per tutte le tifose che fanno parte del nostro immenso universo tricolore, affermando che non ha mai avuto intenzione di offendere o sminuire l’immagine delle donne”.

Sui social, però, il Sampaio è stato accusato di utilizzare un contenuto molto basso, trattando il corpo femminile come un oggetto. Tanto che i soci della squadra hanno uno sconto del 12% quando entrano in quel motel. In poche ore, l’agenzia per la protezione dei consumatori nello stato di Maranhão, ha ordinato alla società di rimuovere la pubblicità e sostituirla con una alternativa: “L’agenzia ha notificato al Sampaio Corrêa e all’Oasis Motel di eliminare immediatamente la pubblicità sessista pubblicata sui loro canali di social media”. Il tweet continua a essere presente sull’account ufficiale della Bolívia Querida, soprannome del club che poi ha postato un’altra foto con scritto: “Il posto di una donna è ovunque lei voglia che sia”.