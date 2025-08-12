Doosan Arena di Pilsen: i cinque match più importanti

Lo stadio della città di Pilsen si chiama Doosan Arena per ragioni di sponsorizzazione. La Doosan è una grande macroindustria asiatica, nota per macchinari di edilizia ed agricoltura. La Doosan Arena è lo stadio di casa del Viktoria Plzen, fra le squadre più prestigiose della Repubblica Ceca. Sono note le partecipazioni alle coppe europee, e anche gli incontri con le squadre italiane. Lo stadio, aprirà le proprie porte dopo la pausa della fine dei campionati proprio stasera, quando in città arriveranno gli scozzesi del Rangers. La partita fra le due squadre, è valida per il ritorno del terzo turno di qualificazione in Champions League. L'andata in Scozia è finita 3-0 per la squadra in blu.