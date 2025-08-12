derbyderbyderby calcio estero Doosan Arena di Pilsen: i cinque match più importanti

Doosan Arena di Pilsen: i cinque match più importanti

La Doosan Arena di Pilsen è uno stadio all'avanguardia, spesso scenario di molte partite europee. In questo articolo, i migliori cinque match disputati nello stadio della squadra Viktoria Plzen, fra le più importanti della Repubblica Ceca
Lo stadio della città di Pilsen si chiama Doosan Arena per ragioni di sponsorizzazione. La Doosan è una grande macroindustria asiatica, nota per macchinari di edilizia ed agricoltura. La Doosan Arena è lo stadio di casa del Viktoria Plzen, fra le squadre più prestigiose della Repubblica Ceca. Sono note le partecipazioni alle coppe europee, e anche gli incontri con le squadre italiane. Lo stadio, aprirà le proprie porte dopo la pausa della fine dei campionati proprio stasera, quando in città arriveranno gli scozzesi del Rangers. La partita fra le due squadre, è valida per il ritorno del terzo turno di qualificazione in Champions League. L'andata in Scozia è finita 3-0 per la squadra in blu.

Doosan Arena: i cinque match più importanti

Il match di stasera non è l'unico ad essere così prestigioso. Sia per partite di club, che per partite di nazionali, la Doosan Arena è stata palcoscenico di molte partite.

Doosan Arena di Pilsen: i cinque match più importanti- immagine 2
Il centrocampista del Plzen Daniel Kolar (2° a sinistra) lotta per la palla con l'attaccante del Napoli Emanuele Calaio (2° a destra) durante la partita di calcio dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League FC Viktoria Plzen vs SSC Napoli a Plzen, Repubblica Ceca, il 21 febbraio 2013

  • La prima partita degna di nota è sicuramente quella giocata fra il Viktoria Plzen e lo Schalke 04: è stata la prima partita dopo la prima parte della ricostruzione. Il match, è finito 1-1, ed è stato disputato il 16 febbraio 2012.

  • Qualche mese dopo, la nazionale della Repubblica Ceca ha giocato per la prima volta nello stadio di Pilsen: succedeva il 12 ottobre, contro Malta, nella partita valida per le qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2014.

  • Dopo i lavori di riqualificazione, la prima squadra italiana è stata il Napoli: il 21 febbraio 2013, dopo la partita d'andata, gli azzurri di mister Mazzarri giocano il ritorno degli ottavi di Europa League; il Viktoria Plzen vince per 2-0, bissando la vittoria al San Paolo di una settimana prima per 0-3.

  • Nell'autunno del 2013, il Viktoria Plzen gioca in Champions League. La prima partita è stata quella contro il Maribor per il turno preliminare. La prima della fase a gironi, è stata il 17 settembre 2013 contro il Manchester City, i quali hanno vinto 0-3.

  • In seguito, ci sono stati altri lavori di ammodernamento. Il match più prestigioso succede nella stagione 2018/19, sempre in Champions League, contro il Real Madrid: i blancosvincevano agevolmente per 0-5.

