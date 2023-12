Dopo aver cancellato Instagram, Benzema ora decide…di lasciare Jeddah

Il nazionale francese ex Real Madrid è stato pesantemente criticato in terra saudita.

L'ex stella del Real Madrid non ha preso parte alla partita della 19esima giornata della Lega Saudita contro l'Al-Tai, 16esimo in classifica. Secondo l'agenzia di stampa saudita Al-Riyadiya, Karim Benzema non ha partecipato all'allenamento della squadra giovedì e venerdì.

Più preoccupante è il fatto che abbia abbandonato Jeddah. Secondo fonti locali avrebbe lasciato la città per “motivi personali”. La sua partenza arriva poche ore dopo l'altrettanto misteriosa cancellazione del suo account Instagram, seguito da 76 milioni di followers. Ma la partenza difficilmente migliorerà la reputazione dell'attaccante francese: "Può darsi che sia in disaccordo con il club, ma questo non lo scusa perché non si impegna, sbaglia occasioni molto facili e sembra avere ho perso la voglia di giocare a calcio", ha detto il giornalista sportivo saudita Abdel Karim Al-Jasser al canale statale Al-Ekhbariya.