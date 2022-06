Dopo Chiellini, ecco Bale: anche il gallese nel derby di Los Angeles contro i Galaxy…

Era chiaro fin dall'inizio che Gareth Bale (32 anni) avrebbe puntato molto, per stabilire il suo futuro, su questa finestra di mercato estiva. Confermato il suo addio dal Real Madrid, la sua prossima squadra era sconosciuta. Tutto questo, ovviamente, come preludio alla sua preparazione ai Mondiali del Qatar 2022 con la nazionale gallese.

Così, nella giornata di sabato 25 giugno, è stato svelato il percorso verso il Los Angeles Football Club (LAFC) per l'ex Tottenham Hotspur. Una questione che lo stesso attaccante ha confermato sui suoi social, annunciando la sua firma per la franchigia californiana. Così, Bale si dirige in MLS nella stessa squadra di Giorgio Chiellini. Anche per lui vicino il derby contro i Galaxy.