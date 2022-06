Pronti-via ed è subito derby: i Galaxy attendono il Los Angeles FC di Chiellini

Il difensore italiano Giorgio Chiellini, 37 anni, ha firmato con il Los Angeles FC fino alla fine della stagione 2023. E l'8 luglio è in calendario il derby a Los Angeles...

Redazione DDD

A 37 anni, Chiellini ha detto addio alla Juventus, dove ha giocato per 17 anni, vincendo nove scudetti, e alla Nazionale azzurra con cui ha giocato 117 volte, vincendo il titolo europeo. "Per noi è stata un'opportunità unica. Non ci sono molti giocatori al mondo con il suo track record e la sua esperienza", ha detto all'AFP il co-presidente del club e amministratore delegato John Thorrington.

L'emblematico ex capitano della Juventus segue le orme di altre stelle arrivate nella città degli Angeli a fine carriera, come David Beckham e Zlatan Ibrahimovic, che avevano scelto il rivale LA Galaxy, o Andrea Pirlo al New York City FC. Chiellini, che ha perso due finali di Champions League con la Juve, giocherà in una squadra guidata dall'attaccante messicano Carlos Vela (contro cui Ibra aveva sviluppato una forte rivalità) e desiderosa di vincere il suo primo titolo MLS. Attualmente domina il campionato con 29 punti raccolti in 14 partite. Dovrebbe debuttare dopo l'apertura ufficiale della prossima finestra di trasferimento il 7 luglio. Il giorno successivo ci sarà El Trafico, il derby contro i Galaxy di un altro fuoriclasse messicano, Javier "Chicharito" Hernandez.

LAFC sta andando molto meglio in questa stagione dopo aver saltato gli spareggi l'anno scorso per la prima volta dal 2018. Presieduto dal produttore cinematografico Peter Guber, il club ha molte personalità tra i suoi azionisti, come la leggenda della NBA Magic Johnson e l'attore Will Ferrell.