Dopo i Mondiali, i tifosi danesi alla loro Federazione: “Via dalla FIFA!”

A molti non è piaciuto che i Mondiali si svolgano in Qatar. Particolarmente critici sono stati in Danimarca. Il paese si è mostrato totalmente contrario al torneo e un sondaggio dall’agenzia di stampa Ritzau mostra che, se dipendesse dai tifosi, la metà sarebbe d’accordo che la loro Federazione dovrebbe lasciare la FIFA per un fatto del genere.

Come in altre nazioni, la celebrazione dei Mondiali in Qatar ha generato polemiche in Danimarca, la cui federcalcio era tra quelle che volevano che i capitani delle squadre potessero indossare la fascia “One Love” nelle partite, cosa che la FIFA non ha consentito ponendo sanzioni. Questa misura è stata apertamente criticata dalla DBU, che ha anche annunciato in una conferenza stampa tenutasi all’inizio del Mondiale, sottolineando come non sosterrà la rielezione del presidente della FIFA Gianni Infantino. “Siamo stupiti di non poter indossare quel braccialetto”, ha detto il presidente della DBU, Jesper Møller, in un’audizione a Doha il 22 novembre, in cui era “deluso” e “arrabbiato” e ha aggiunto di non aver vissuto prima “qualcosa di simile”.