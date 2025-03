Dopo il Real ecco il Barça: l’Atlético Madrid può riscattarsi conquistando la vetta di Spagna

Simeone dopo la sfida contro l'Atlético si prepara ad affrontare il Barcellona, per strappare la vetta della classifica.

Lorenzo Maria Napolitano 15 marzo - 00:36

La rivalità tra Atlético Madrid e Barcellona è una delle più affascinanti del calcio spagnolo e, negli ultimi anni, ha assunto un peso sempre maggiore anche a livello europeo. Queste due squadre, insieme al Real Madrid, hanno dominato la scena iberica e si candidano costantemente tra le formazioni più competitive del continente. Nonostante l'Atlético sia stato eliminato agli ottavi di Champions League, la sua prestazione contro il Real Madrid è stata straordinaria: vincendo nei novanta minuti e cedendo solo ai rigori, la squadra di Simeone ha dimostrato ancora una volta la propria solidità e il proprio spirito combattivo. Il destino ha voltato le spalle ai Colchoneros con l'errore dal dischetto di Julián Álvarez e il rigore di Rüdiger, che Oblak aveva inizialmente intercettato, rendendo l'eliminazione ancora più amara.

Il momento del Barcellona — Il Barcellona di Hansi Flick vive un momento di forma straordinario. Attualmente in vetta alla classifica della Liga insieme al Real Madrid, con una partita ancora da recuperare, i Blaugrana hanno impressionato anche in Europa, eliminando il Benfica agli ottavi di Champions League. Ora li attende il Borussia Dortmund nei quarti, in una sfida che promette spettacolo. Uno dei principali protagonisti di questa cavalcata è senza dubbio Raphinha. Il brasiliano sta vivendo una stagione da sogno, registrando numeri da capogiro: 11 gol e 5 assist in Champions League in sole 10 partite, oltre a 13 gol e 9 assist in Liga. Se a questi aggiungiamo le coppe nazionali (3 gol e 5 assist), il totale ammonta a 41 partite giocate con 27 gol e 19 assist. Con 46 contributi decisivi ai gol del Barcellona, Raphinha non solo si candida come uno dei migliori giocatori della stagione, ma potrebbe addirittura insidiare Salah nella corsa al Pallone d'Oro.

Al fianco di Raphinha, anche Pedri si sta rivelando fondamentale. Dopo stagioni caratterizzate da infortuni e discontinuità, lo spagnolo ha finalmente trovato continuità e oggi è il vero architetto del centrocampo catalano. Pur avendo collezionato solo 6 assist, il suo contributo è molto più grande di quanto dicano le statistiche: la sua capacità di fornire passaggi illuminanti viene spesso vanificata dai compagni, che sfregiano la Gioconda realizzata dall'artista con la numero 8. Infine, occhio a Lamine Yamal, che cercherà di ritrovare la via del gol in Liga, dato che l'ultimo centro in campionato risale al Clasico contro il Real Madrid dello scorso ottobre.

Il momento dell'Atlético Madrid — Nonostante l'eliminazione in Champions League, l'Atlético Madrid sta vivendo un periodo positivo. La squadra di Simeone ha dato battaglia al Real Madrid in diverse occasioni nelle ultime settimane, dimostrando grande solidità e spirito di sacrificio. Tuttavia, l'intenso calendario ha pesato sulle energie dei Colchoneros, che hanno subito una battuta d'arresto in Liga perdendo 2-1 contro il Getafe. Questo passo falso non cancella però quanto di buono fatto nelle ultime settimane, dove l'Atlético ha dimostrato di poter competere ad armi pari con le migliori squadre d'Europa.

Uno dei fattori chiave di questa squadra è senza dubbio l'attacco, che può contare su giocatori di grande qualità e carisma. Julián Álvarez si è rivelato un acquisto prezioso, un attaccante capace di inventare giocate decisive e di essere letale sotto porta. Con la sua tecnica e la sua intelligenza tattica, rappresenta un elemento cruciale per la fase offensiva di Simeone. Accanto a lui, Sørloth è il terminale ideale per sfruttare le transizioni rapide e i palloni alti, dimostrandosi spesso decisivo nei momenti chiave della partita. Il norvegese, autore del gol vittoria nell'andata contro il Barcellona, è una pedina fondamentale nel gioco fisico e verticale dell'Atlético.

Da non sottovalutare, infine, il contributo di Giuliano Simeone. Il giovane attaccante sta guadagnando sempre più spazio e fiducia, incarnando alla perfezione lo spirito combattivo e instancabile che caratterizza la filosofia del "Cholo". Con la sua grinta e la sua voglia di emergere, può essere una sorpresa importante in un match che si preannuncia intenso e combattuto.

I precedenti tra le due squadre — L'ultimo confronto in campionato ha visto l'Atlético imporsi 2-1 al Camp Nou, con un gol decisivo nei minuti finali di Sørloth. I precedenti recenti raccontano di partite spesso equilibrate, ma anche di match ricchi di gol e spettacolo. La Copa del Rey ha regalato un incredibile 4-4, mentre il Barcellona ha ottenuto una netta vittoria per 3-0 al Wanda Metropolitano. Negli ultimi dieci confronti, i catalani hanno vinto due volte per 1-0 e c'è stato anche uno 0-0, a dimostrazione di quanto l'equilibrio sia spesso il vero protagonista di questa sfida.

Pronostico della partita — Considerando il momento di forma delle due squadre, ci aspettiamo una sfida combattuta e spettacolare. Il Barcellona ha il vantaggio di un Raphinha in forma smagliante e la solidità di Pedri e Lamine Yamal a supporto. Tuttavia, l'Atlético ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Il pronostico pende leggermente a favore del Barcellona. Tuttavia, non è da escludere un pareggio, considerando l'intensità e l'equilibrio che caratterizzano queste sfide. Quel che è certo è che ci aspetta una partita da vivere fino all'ultimo secondo.

