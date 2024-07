Dopo il ritiro ora sgobba in cantiere: ecco la nuova vita di Drinkwater

Niente, poca fortuna lì e allora si è cambiato registro. Oggi Drinkwater ama sgobbare nei cantieri inglesi. Lo stesso 34enne ex calciatore ha documentato alcuni momenti del suo lavoro sulle sue stories Instagram. E ci ha tenuto a precisare una cosa chiara a chi gli ha detto che ha toccato il fondo...

Il periodo più luminoso in carriera Drinkwater lo ha vissuto certamente con la maglia del Leicester City. Prima la promozione in Premier League nella stagione 2013/2014, poi lo storico titolo nel 2016 sotto la guida di Sir Claudio Ranieri. Nel palmarès di Drinkwater anche una FA Cup con il Chelsea vinta nel 2018.

Da lì poche fortune nel mondo del calcio che lo hanno convinto a ritirarsi nel 2023. L'ex centrocampista inglese si è saputo reinventare e, dopo alcuni investimenti sbagliati nella ristorazione, non si è dato per vinto e ha virato su altro.

Oggi Drinkwater ama sgobbare tra i cantieri inglesi, come lui stesso ha documentato tramite alcune stories Instagram. Immancabili alcuni commenti su X del tipo: "Cavolo Danny, hai toccato il fondo". L'ex Leicester ha trovato però la sua dimensione e dunque commenti del genere non lo toccano neppure: "Che messaggi, fate i bravi... Amo sgobbare in cantiere, è una scelta", la precisazione di Drinkwater.