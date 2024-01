Dopo la vittoria sul Gambia la tragedia in Guinea: sei morti per i festeggiamenti

I festeggiamenti a Conakry, la capitale della Guinea, si sono trasformati in una vera e propria tragedia dopo la vittoria sul Gambia in Coppa d'Africa. Migliaia le persone riversate per le strade e diversi incidenti tra vetture...

Come riporta la BBC, i festeggiamenti per la vittoria della Guinea sul Gambia hanno provocato almeno sei morti a Conakry, la capitale dello stato dell'Africa occidentale. Dalla gioia e dai sorrisi alla disperazione di una tragedia incalcolabile. Dopo la fine della partita, migliaia di persone sono scese in strada per festeggiare la vittoria contro il Gambia e, dunque, una qualificazione agli ottavi che appare sempre più vicina.