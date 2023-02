Dopo oltre 10 anni al Wycombe Wanderers l’allenatore rockstar torna a casa: Ainsworth guiderà il QPR

Dopo appena due mesi dal suo insediamento sulla panchina del Queens Park Rangers, Neil Critchley è stato esonerato. L'ex tecnico delle giovanili del Liverpool ha pagato gli scarsi risultati ottenuti in campionato: una vittoria, cinque pareggi e cinque sconfitte in undici partite in Championship. La squadra londinese è scivolata al diciottesimo posto in classifica. E in FA Cup le cose non sono andate meglio, con gli Hoops eliminati al terzo turno dal Fleetwood Town, formazione di League One.