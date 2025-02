Da Tony Kroos a Xabi Alonso, i doppi ex di Bayer Leverkusen e Bayern Monaco

I doppi ex della sfida tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco: da Toni Kroos a Xabi Alonso, quanti top player nella storia dei due club.

Luca Paesano Redattore 13 febbraio 2025 (modifica il 13 febbraio 2025 | 15:10)

Per alcuni potrebbe essere il nuovo ‘classico’ di Germania. Quella tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen ha le sembianze di una rivalità in stato embrionale, che potrebbe arricchirsi e consolidarsi nel caso in cui Le Aspirine riuscissero a dare continuità al successo dello scorso anno.

Sebbene i nomi possano far pensare il contrario, tra Bayern e Bayer non esistono legami, né tantomeno conflitti. Il ‘derby’ si riduce ad una semplice assonanza tra la regione che rappresenta il più prestigioso club tedesco, la Baviera, e l’azienda farmaceutica da cui nacque l’idea di fondare una squadra a Leverkusen, la Bayer.

Anche le storie dei due club, del resto, sono piuttosto differenti e non avrebbero avuto fin qui troppi motivi per incrociarsi. Quasi 600 chilometri separano le città delle due squadre: una nella regione del Sud Est tedesco, l’altra sulla sua diagonale verso Ovest. I bavaresi da sempre potenza del calcio tedesco, i rossoneri con la bacheca pressoché vuota fino all’exploit della passata stagione.

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, i doppi ex delle due squadre — Negli ultimi anni, sono diversi i giocatori ad esser stati protagonisti sia per l’una che per l’altra squadra. La lista dei doppi ex non è lunghissima, eppure non mancano nomi di gran spessore, che hanno scritto pagine importanti degli ultimi due decenni del calcio europeo. In primis Tony Koos, uno dei centrocampisti più geniali e illuminanti degli scorsi anni. Dopo esser sbocciato nel vivaio del Bayern e aver anche esordito in prima squadra, ha vissuto una stagione e mezza in prestito al Leverkusen, dove ha potuto affermarsi con continuità. Tornato ai campioni di Germania, è diventato un punto fermo della formazione di Heynkess, prima di volare al Real Madrid.

Tra i grandi protagonisti della sfida di questo sabato ci sarà ovviamente Xabi Alonso, che con il Bayern ha disputato ben 117 partite tra il 2014 ed il 2017. Sulla panchina del Bayer Leverkusen ha scritto la storia lo scorso anno, compiendo un’impresa impronosticabile vincendo Bundesliga e Coppa di Germania. In estate ha rifiutato proprio il Bayern, per rimanere un altro anno a Leverkusen e poi andare verosimilmente al Real il prossimo anno.

Si è presentato in Europa con la maglia del Bayer Leverkusen Arturo Vidal, prelevato nel 2007 dal Colo Colo per 5 milioni di euro. 144 presenze con la maglia rossonera prima di trasferirsi poi alla Juventus nel 2011. Dopo 4 stagioni da grande protagonista in Serie A, il cileno è tornato in Bundesliga al Bayern Monaco, che lo ha acquistato per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Con i bavaresi tre titoli di Germania e 121 presenze in tre anni, poi il passaggio al Barcellona.

Ha vestito la maglia dei due club anche Michael Ballack, uno dei più forti centrocampisti tedeschi degli ultimi decenni. Esploso con la maglia del Leverkusen, con cui ha giocato tra il 1999 e il 2002, si è trasferito poi al Bayern Monaco, diventando un punto fermo della formazione prima di Otmar Hitzfeld e poi di Felix Magath. Nel 2006 fu acquistato dal Chelsea, e dopo 4 stagioni ai Blues è tornato al Bayer Leverkusen per concludere la sua carriera.

Sono doppi ex della sfida anche i due brasiliani Lucio e Zè Roberto, che hanno vestito prima la maglia del Bayer per trasferirsi poi in Baviera. Il trequartista ha vissuto 4 stagioni a Leverkusen tra il 1998 e il 2002 ed è poi passato al Bayern, dove si è affermato ad alti livelli e ha conquistato anche la nazionale. Percorso analogo per il difensore, acquistato dall’Internacional nel 2001 e poi rivenduto 3 anni dopo ai bavaresi. A Monaco, Lucio si è consacrato, diventando uno dei centrali più forti del panorama internazionale.

Tra gli altri grandi ex delle due squadre c’è Emre Can, cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco e poi passato per una stagione al Leverkusen, prima di trasferirsi in Premier League al Liverpool. Hans Jorg Butt, al Bayer dal 2001 al 2007, fu invece acquistato dal Bayern come vice di un giovanissimo Manuel Neuer. Ha giocato per entrambe le maglie anche Mitchell Weiser, oltre all’ex più recente Josip Stanisic, campione di Germania lo scorso anno con il Leverkusen e ora in forza al Bayern.