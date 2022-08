Doppio colpo Estudiantes: vittoria e birra venduta di nuovo allo stadio dopo 24 anni…!

Lunedì scorso non è stato un giorno di festa solo per i tifosi dell'Estudiantes che, oltre a godersi la vittoria per 1-0 contro l'Unión, hanno assistito a un evento storico. Sì, perché lo stadio Città di La Plata è stato il luogo scelto per un ritorno molto speciale nel calcio argentino. E no, non parliamo di nessun giocatore... Dopo 24 anni, la birra è stata nuovamente venduta su un campo in Argentina.