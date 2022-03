D’ora in poi chiamatelo “Messi l’italiano”

Dal 25 marzo l’argentino è a tutti gli effetti cittadino onorario di San Severino Marche

Parlando di Messi non si possono evitare le voci di calciomercato che lo riguardano, e che stanno circolando insistentemente in queste ultime settimane. Secondo i meglio informati, l’argentino sarebbe stanco di stare a Parigi, soprattutto dopo l’eliminazione del PSG, a tratti sorprendente per come è maturata, contro il Real Madrid. Non basterà infatti lo scudetto che conquisterà quasi certamente a fine maggio – il divario del PSG con la seconda classificata a oggi risulta abissale, essendo di oltre 10 punti – per fargli passare il cosiddetto “mal di pancia della super star”; lui era sbarcato al Paris Saint Germain solo ed esclusivamente per vincere la Champions League. E con i fuoriclasse presenti in rosa, tra cui Neymar, un po' sottotono, e Mbappé, devastante come suo solito, era sicuro di potercela fare. Come il suo arcirivale di sempre, Cristiano Ronaldo, anche Lionel agli ottavi di finale ha dovuto salutare per quest’anno il torneo per club più prestigioso. Così in cuor suo Messi tornerebbe volentieri al Barcellona, soprattutto se i blaugrana proveranno davvero a ingaggiare dal Borussia Dortmund Håland. La coppia che formerebbero sarebbe stellare, capace di arrivare fino in fondo alla manifestazione che mette in palio la coppa dalle grandi orecchie. Già, ma se anche così fosse, per quanti anni resterebbe al Barcellona il numero 10? Probabilmente per un paio di anni ancora, perché la politica della squadra spagnola non prevede l’ingaggio di giocatori troppo in là con l’età. Certo per Lionel farebbe ben volentieri un’eccezione! Ovviamente non c’è ancora nulla di certo, ma tutto fa pensare che Messi appenderà definitivamente le scarpe al chiodo solo dopo aver vinto ancora qualcosa di importante, sia a livello di club che personale. Un altro Pallone d’Oro, per esempio, farebbe al caso di questo atleta che in oltre 15 anni di calcio ha cambiato per sempre il volto dello sport di squadra più seguito in Italia e in Europa.