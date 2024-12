Dortmund-Bayern, Kompany: “Non eravamo al nostro livello migliore. Kane? Da valutare”

“I primi minuti del primo tempo non sono andati male. Tuttavia, non siamo stati abbastanza precisi nel possesso palla e abbiamo perso palla troppo spesso. Ciò ha permesso al Dortmund di prendere slancio. Non eravamo al nostro livello migliore. Nel secondo tempo, abbiamo mostrato carattere: siamo stati veloci, abbiamo fatto dribbling, combinazioni e creato occasioni. Sono stato felice che abbiamo segnato il gol in un momento del genere. Dopo, abbiamo continuato a spingere in avanti, e anche questo fa parte del carattere della squadra. È stata una bella partita per la Bundesliga. Entrambe le squadre hanno mostrato intensità”.

L'infortunio di Harry Kane

Oltre al risultato, un tema centrale della serata è stato l’infortunio di Harry Kane, costretto a uscire poco dopo la mezz’ora. Kompany si dice fiducioso, ma cauto sulle condizioni del bomber inglese: “Harry ha detto che non è poi così grave l'infortunio, ma che dovrà sottoporsi a un controllo. Se ci sarà martedì contro il Bayer Leverkusen in Coppa di Germania? Sarà una partita molto serrata: non conosco molti giocatori in grado di recuperare così in fretta, ma vedremo”. L’allenatore belga riconosce l’importanza di Kane per la squadra: “I gol segnati da Harry Kane sono impossibili da sostituire, ma abbiamo fiducia in tutta la squadra”. Con 19 reti in 12 partite di Bundesliga, il centravanti inglese si conferma un pilastro offensivo imprescindibile, ma il Bayern dovrà dimostrare di poter gestire anche situazioni di emergenza.