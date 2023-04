Dortmund-Bayern, lotta e mistero social: Hummels critica il Var, Muller mette mi piace

Pari con polemica al Vonovia Ruhrstadion di Bochum. Il Borussia Dortmund di Edin Terzic, nell'anticipo della trentesima giornata di Bundesliga, non è andato oltre l'1-1. Il rischio per i gialloneri, adesso, è di tornare nuovamente secondi in classifica qualora il Bayern Monaco superasse oggi l'Hertha Berlino.

Il pareggio ottenuto contro il Bochum ha portato con sé non poche polemiche. Il difensore del Dortmund ed ex Bayern, Mats Hummels, ha criticato apertamente il Var (a causa di un rigore non assegnato) con un lungo post pubblicato sul proprio account Instagram: "Non capisco perché in questa stagione ci siano stati rigori dubbi, mentre il Var non interviene in uno degli episodi più chiari degli ultimi anni. Per me è un mistero".