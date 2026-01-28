Dortmund-Inter, una Champions altalenante per entrambe

Dortmund-Inter, ultima giornata della League Phase di Champions: due squadre con un percorso simile e fin qui decisamente troppo altalenante

Sfida da dentro o fuori al Signal Iduna Park, con Borussia Dortmund e Inter divise da un solo punto e accomunate dallo stesso obiettivo: provare a rientrare tra le prime otto della nuova League Phase di Champions League ed evitare il passaggio dai play-off.

Il margine d’errore è praticamente nullo e, oltre a vincere, entrambe dovranno sperare in una combinazione di risultati favorevoli sugli altri campi. Il momento non è semplice per nessuna delle due, ma il talento offensivo dei tedeschi e l’esperienza europea dei nerazzurri promettono una notte ad alta tensione.

Dortmund, il ko col Tottenham non ci voleva — Il cammino europeo dei gialloneri è stato tutt’altro che lineare. L’avvio aveva fatto intravedere buone sensazioni, a partire dal pirotecnico 4-4 di Torino contro la Juventus, seguito dai successi con Copenaghen, Athletic Bilbao e Villarreal, oltre al pareggio con il Bodo/Glimt. Le ultime settimane, però, hanno incrinato le certezze della squadra di Robert Kovac: le sconfitte contro Manchester City e Tottenham hanno frenato la corsa verso la top 8, nonostante un bottino offensivo di 19 gol, tra i migliori del torneo.

Il dato che preoccupa è il rendimento contro le big dei principali campionati europei, ma il fattore Signal Iduna Park resta un’arma importante: una sola sconfitta nelle ultime 21 gare casalinghe di Champions racconta di un Borussia Dortmund capace di esaltarsi davanti al proprio pubblico.

Inter, bene all'inizio ma poi... — Anche il percorso dei nerazzurri possiamo dividerlo in due tronconi. L’inizio era stato impeccabile, con quattro vittorie consecutive contro Kairat Almaty, Union Saint-Gilloise, Stella Rossa e Ajax che avevano proiettato la squadra di Cristian Chivu tra le favorite per la qualificazione diretta agli ottavi.

Poi il brusco stop: i ko con Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal hanno rallentato la corsa, lasciando l’Inter comunque certa del play-off ma ancora in corsa, seppur con calcoli complicati, per entrare tra le prime otto.

Il recente 6-2 al Pisa in campionato, che ha consolidato il primato in Serie A, ha restituito fiducia e brillantezza offensiva. Inoltre, il momento lontano da San Siro è incoraggiante: cinque vittorie esterne di fila nelle competizioni ufficiali alimentano la speranza di interrompere la serie negativa europea e scongiurare un record poco invidiabile di quattro sconfitte consecutive in Champions League.